CANLI İZLE: Atletico Madrid Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Atletico Madrid, İtalyan devi Juventus’u konuk edecek. Juventus, Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna kattıktan sonra iyi bir form yakaladı. Atletico Madrid de sezona hızlı başlayarak 4 lig maçında 9 puan topladı. Atletico Madrid Juventus maçı canlı izle linki haberimizde.

ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Juventus maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak müsabaka beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede Hollanda Futbol Fedarasyonundan Danny Makkelie düdük çalacak. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE