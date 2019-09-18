Andrew Robertson Twitter hesabını kapattı

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Napoli, Liverpool’u 2-0 mağlup etti. İngiltere Premier League’de namağlup liderliği devam eden kırmızılar, Community Shield’ta oynanan Manchester City maçı sonrası ilk kez mağlup oldu.

Ligdeki başarılı çizgisine karşın Napoli mağlubiyeti sonrası sosyal medyada bazı Liverpool oyuncuları eleştirilere maruz kaldı. Özellikle golsüz devam eden maçta penaltıya sebebiyet veren Andy Robertson taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp maç sonrası konuşmasında kararın hatalı olduğunu söylemiş ancak pozisyon VAR’a takılmamıştı.

Robertson’a Twitter üzerinden “Müdahale yapmayı öğren”, “Geçen seneki performansının ancak gölgesi olabilirsin” gibi birçok mesaj yağdı. Aldığı nefret mesajları sonrası İskoç yıldız, Twitter hesabını kapattı.