Ali Koç resmen açıkladı: TFF’ye başvuruda bulunacağız

Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor’un Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor’un ilk iki golünde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacaklarını resmen açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç “Kural hatası gündemde, itirazımız da olacak. Bize verilen süre çerçevesinde incelememizi yapıyoruz. Bir tanesinde görüntü sıkıntımız oldu, yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyoruz yardımcı oldular. Bize göre kural hatası var. Bir tanesi açık değil. Başvurumuzu yapacağız, zaman ne gösterir göreceğiz. Başvuru yapmamak sorun olur” dedi.

Sürecin ne zaman tamamlanacağını bilmediğini belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, o TFF’nin kararı. Şimdiden görüyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Türk futbolu ne yazık ki yıllardır, özellikle son yıllardır algı operasyonları üstünden yönetilmeye çalışılıyor. Biz de Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya çalışıyoruz. Çok fazla hakem hatası yapılıyor demek için erken. Bence vahim olan kısım TFF üstünde baskı yaratmak için gereksiz polemikler yaratılıyor.”

Zekeriya Alp sessizliğini bozdu! `Kural hatası yok` MHK Başkanı Zekeriye Alp hafta sonu oynanan Alanyaspor Fenerbahçe mücadelesi ile ilgili SÖZCÜ Spor Servisi Müdürü Bahadır Çokişler`e önemli açıklamalarda bulundu. Alp yaşananlar ile ilgili “Alanya-F.Bahçe maçında kesinlikle kural hatası yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti onlar sağlıyor.” dedi. İlgili Haberi Oku

“Enteresan bir dönemden geçiyoruz” diyen Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Kim ortalığı ateşe çeviriyor ortada. Direkt benim ya da bizim yaptığımız bir şey varsa ona sor ama biz mümkün olduğunca dışarda kalmaya çalışıyoruz. Avrupa kulüpleri neler konuşuyor, biz neler konuşuyoruz. Bizim ülkemizde yok Tweet 19:05’te atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşacaksak bir insanın nasıl sicili bu kadar bozuk olabilir, hem futbol hem antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor?”