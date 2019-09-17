Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.
Kupanın 3. turunda Süper Lig’den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig’de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 24, 25 ve 26 Eylül’de yapılacak.
Kupada 3. tur eşleşmeleri şöyle:
Sakaryaspor-1074 Çankırıspor
Erzinspor-İnegölspor
Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor
Diyarbekirspor-Eskişehirspor
Adanaspor-Fethiyespor
Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor
Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu
Kocaelispor-Sivas Belediyespor
Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği
Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor
Ankara Demirspor-Başkent Akademi
Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 Spor
Muğlaspor-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor
Payasspor-Boluspor
Hatayspor-Siirt İl Özel İdaresi
Görelespor-Giresunspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor
Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
Balıkesirspor-Vanspor
Hacettepe-Yukatel Denizlispor
Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor
Silivrispor-Kastamonuspor 1966
Kırklarelispor-1954 Kerkit Belediyespor
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep
Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu
1877 Alemdağspor-Sancaktepe Futbol Kulübü
Afjet Afyonspor-Bayrampaşa
Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay
Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor
Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu 1922-Konyaspor
Ergene Velimeşespor-Eyüpspor
Pendikspor-Turgutluspor
Kemerspor 2003-Sarıyer
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare
Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük
Göztepe-Yozgatspor 1959
Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor
Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Esenler Erokspor-Uşakspor
Gençlerbirliği-Osmaniyespor
Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor
İstanbulspor-Pazarspor
Somaspor-Keçiörengücü