YORUM | Fenerbahçe’ye erken uyarı!

SERCAN HAMZAOĞLU / Fenerbahçe sezona harika bir başlangıç yaparak başladı. Gazişehir-Başakşehir- Trabzonspor maçlarında taraftarından hem sonuç hem de oynadığı futbolla geçer not aldı.

Alanyaspor maçı liderliği tekrar ele geçirmek adına çok kritik bir deplasmandı. Alanyaspor topun arkasına geçip, tamamen rakibin hatası bekledi. Zaten beklediğini de aldı. Fenerbahçe bu hataları yapmasa Alanyaspor'un Fenerbahçe kalesine ilk yarıda şut atacak gücü bile yoktu, her ne kadar 4'te 4 yapsalar da.

SERDAR NEREDE?

Öte yandan Fenerbahçe'de devşirme defans hattı bir yerde patlayacaktı. Nitekim Alanyaspor maçında 3 net bireysel hata sonucunda mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Fenerbahçe bu mağlubiyetle şapkayı önüne koyup tekrardan defans hattı için bir takım tedbirler alması gerektiğini anlamıştır. Evet Yanal'ın sağ ve sol bekleri sakattı. Stoper bölgesinde Jailson ile beraber Sadık, Rami, Serdar, Zanka, 5 oyuncusu vardı. Elinde bu kadar stoper varken maçın son çeyreğinde sahada bir orijinal stoper bile olmaması da ciddi bir soru işareti yarattı. Hocanın Sadık'a güvenmediği net. Rami kesin hazır değil. Ama Serdar? En azından Serdar olmalıydı.

Gol atmasına rağmen sahanın silik isimlerinden biri Tolga Ciğerci'ye de Yanal'ın bu kadar sabretmemesi gerekirdi. Rakip tamamen kapanmış ve topun arkasına geçip alan daraltmışken sahada olması gereken isim Tolgay Arslan'dı. Hem Emre'nin oyununa daha yakın olması hem de pas oyununu daha iyi yapması nedeniyle en azından hamle oyuncusu olarak kullanılmalıydı.

YETMEZ KRUSE

Max Kruse'ye de bir parantez açalım. Büyük bir klas. Ama yetmez. 4 maç 4 asist yetmez. Böyle maçlarda oyun sıkışınca bir şekilde açmalı. Zamanla kendini bulacaktır ama üzerindeki sorumlulukla artık şapkadan da tavşan çıkarmalı.

Fenerbahçe takımının bir soru işareti de yenilen goller sonrası takımın gardının düşmesi ve reaksiyon verememesiydi. Böyle maçlar takımı taraftarı camiayı şampiyonluğa kenetleyebilir. Belki de en önemli kazanç, maçtan sonra herkesin üzülmesi ve sinirlenmesiydi. Fenerbahçeliler geçen sezon kaybetmeye o kadar alışmıştı ki yenilgiye tepki bile vermiyordu. Bu yenilgiye verilen büyük tepki aslında olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.