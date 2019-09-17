Sosa’dan indirim talebi rafa kalktı!

UEFA Finansal fair-play kurullarına uymadığı için bir dönem transfer yasağı ile karşı karşıya kalan, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesine rağmen Avrupa’ya gidememe riskiyle karşılaşan Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği'nin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre belirlenen harcama limitiyle rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz sezondan beri ekonomik sıkıntılarla boğuşan Karadeniz ekibinde takım kaptanı Jose Sosa’nın aldığı yıllık ücret hem yönetimin hem de camianın gündeminde olan konuların başında geliyordu. İki taraf arasında yaşanan gelişmelerde somut bir adım ortaya çıkmazken, Sosa’nın aldığı yıllık ücret olan 3 milyon 200 bin Euro'yu indirme gayreti içinde olan yönetim, İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge’e imza parasıyla birlikte her yıl ödeyeceği 3 milyon 500 bin Euro nedeniyle Sosa'dan indirim yapma talebini rafa kaldırdı.

Görüşmeler önümüzdeki sezonlar için

Arjantinli oyuncunun performansından ve takım kaptanlığından oldukça memnun olan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun performansını etkileyecek eylemden ve kararlardan uzak kalmak istiyor. Takım kaptanlığına geldiği günden beri büyük bir özveri ortaya koyan tecrübeli ismin tutumunu takdirle karşılayan Trabzonspor kurmayları, gelecek planlamasında yıldız oyuncuyu takımda görmek istiyor. Sosa’nın takımda kalmasını isteyen isimlerin başında gelen Teknik Direktör Ünal Karaman’ın yanı sıra yönetim kurulu da herhangi bir kafa karışıklığına yol açmamak için yıldız oyuncuyla görüşmeleri uygun bir zamanda yapmayı planlıyor.

Bu sezon sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Arjantinli oyuncuya 1 yıl opsiyonlu 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlanan bordo-mavililer, yıllık 2 milyon Euro ile 2 milyon 500 bin Euro arasında bir ücretle Sosa ile nikah tazelemeyi planlıyor.