Son dakika! Fenerbahçe Alanyaspor maçının tekrarı için TFF’ye başvurma kararı aldı…

Spor Toto Süper Lig’in 4.haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor… Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybettikleri Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurma kararı aldı.

Alanyaspor’un attığı ilk golde kullanılan taç atışının kurallara uygun olarak kullanılmadığı ve el değiştirmesi gerektiği tartışmaları yaşanırken Fenerbahçe yönetimi yaptığı değerlendirmenin ardından konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapma kararı aldı.

Aynı zamanda Alanyaspor’un ikinci golü atan Papiss Cisse’nin Fenerbahçe kalecisi Altay’ın aut atışı kullanıldığı sırada ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle yine kural yatası yapıldığı belirtilerek büyük tartışmalar yaşanmıştı.

TAÇ ATIŞI GÖRÜNTÜSÜ İSTENDİ

Yayıncı kuruluştan tartışılan taç atışı görüntülerini talep eden sarı lacivertliler 48 saat içerisinde maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuru yapacak. Özellikle iptal edilen taç atışı ekranlara yansımadığı için söz konusu pozisyonun pilot görüntüsü talep edildi. Kurallara göre -hakemin yerinden kullanın uyarısı sonrası- taç atışı kullanılmadıysa taç el değiştirmiyor. Ancak taç atışı yapıldıysa atışın rakip takıma geçmesi gerekiyor.

CİSSE’NİN POZİSYONU

IFAB'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı kurallara göre aut atışı sırasında ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun bulunmaması gerekiyor. Ancak aynı zamanda IFAB'ın belirlediği futbol kurallarında ‘kale vuruşu hızlı kullanılmış ve rakip oyuncular ceza sahasını terk etme fırsatı bulamamışsa hakem oyunu devam ettirebilir' deniyor. Ancak Cisse’nin pozisyon boyunca ceza sahası içinde bulunmasının rakip oyuncuyu rahatsız ediyor kuralı içinde değerlendirilebileceği yorumları da yapılıyor.

İŞTE IFAB KURALLARINDA YER ALAN İLGİLİ MADDE: