Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele: Borussia Dortmund Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Borussia Dortmund Barcelona Almanya’da karşı karşıya geliyor. İki takım tarihlerinde sadece 2 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda ise 1 kez Barça galip gelirken 1 müsabaka da beraberlikle tamamlandı.

DORTMUND BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

17 Eylül 2019 Salı günü oynanacak olan dev mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbol tutkunları müsabakayı Bein Spots 2 üzerinden izleyebilecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı

19.55 Inter (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) – Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) – Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) – Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) – Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)