Dev mücadeleler başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi Galatasaray temsil edecek. Sarı Kırmızılı ekip ilk takım maçında Club Bruugge ile karşılaşacak. Peki Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında merak edilen ayrıntılar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı:

19.55 Inter (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) – Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) – Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) – Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) – Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) – Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) – Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) – Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)