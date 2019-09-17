Rıza Kayaalp dördüncü kez dünya şampiyonu! Altın madalya geldi…

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Toplamda 10.madalyasını alan Rıza Kayaalp maçın ardından yaptığı açıklamada: ”Maç biter bitmez sayın Cumhurbaşkanı aradı. İlk tebrik eden kişi oldu. 10. madalyam oldu bu. 4. kez dünya şampiyonu oluyorum. Allah bana bunu nasip etti. Türk halkına armağan olsun. Hiç kendimizi düşünmüyoruz, sadece bu bayrağı temsil etmeyi düşünüyoruz. Ne mutlu ki burada son gün İstiklal Marşı’mızı okuyacağız.”

2020 Tokyo Olimpiyatları’na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng’i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia’yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp’u 4-1 yenmişti.

RIZA’DAN YENİ REKOR

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi’yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş’tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza ayrıca bu yıl Romanya’da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

GREKOROMEN STİLDE 2 MADALYA

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı. Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.