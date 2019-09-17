Rıdvan Dilmen: Uçuyoruz, kaçıyoruz diyor! Hadi Galatasaray’a karşı oyna…

Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından NTV’de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

“Futbol basit oyundur. Siz kendinizi Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız. Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum.

”ÇOK MU İHTİYAÇ VARDI BU OYUNCUYA”

Çok kötü bir Vedat Muriç var. Ne top aldı ne top sakladı. Hasan Ali grip olmamış, uzun süre yok. Sakatlandığında transfer için 3-4 hafta vardı. Sen bırak Gustavo’yu mustavoyu. Sol bek alsan sağ tarafı da kurtaracaktın. Allah için sol bek yedeğin bile yokken alacağın adam Luiz Gustavo mu olur? Çok mu ihtiyaç vardı bu oyuncuya ?

”ERSUN YANAL TAKTİK USTASI DEĞİL”

Ferdi Kadıoğlu iyi futbolcu olacak ama şuan iyi futbolcu değil. Böyle bir oyunda oyuna girecek oyuncu da değil ver alt lige oynasın. Ersun Yanal taktik ustası değil. Hiçbir zamanda olmadı. Takımı iyi hazırlar o mevzu ayrı.

”TRABZON’UN ÖLÜSÜ PUAN ALDI”

Fenerbahçeliler ‘Uçuyoruz, kaçıyoruz’ diyor. İlk hafta 5 atmışsın, 5 attığın takımla aynı puandasın. Trabzonspor’un ölüsü puan aldı. Senin aksaklıklarından dolayı oldu. Hadi Galatasaray’a oyna bu savunmayla! O seyirciyle bir baskı yaparlar, 25 dakikada 3-0 olur…

”BU SAVUNMAYLA GALATASARAY DEPLASMANINDA…”

Şimdi! ‘Gümbür gümbür geliyoruz.’ Gümbür gümbür gelmiyorsun. Hadi bakalım bu savunmayla oyna Galatasaray deplasmanında. Altay’ın yetenekli bir kaleci ama şu anda Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyacak bir kalecisi yok. Diyeceksin ki daha 4. haftada kaleciyi bitirdin, onu bitirdin, bunu bitirdin. Ben skora göre konuşmuyorum.”