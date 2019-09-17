Napoli Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

E Grubu’nda oynanacak Napoli Liverpool maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek. Liverpool Premier Lig’de oynadğı 5 maçı da kazanarak lider konumda bulunuyor. Napoli ise İtalya Ligi’nde 5. sırada yer alıyor. Peki Napoli Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek.

NAPOLİ LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı günü saat 22.00’de başlayacak olan Napoli Liverpool maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

NAPOLİ LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE