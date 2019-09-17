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Napoli Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Napoli Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Devler Ligi başlıyor. Napoli, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'u ağırlayacak. Peki Napoli Liverpool maçı saat kçata başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Napoli Liverpool maçı canlı izleme linki...

17 Eylül 2019 18:27

E Grubu’nda oynanacak Napoli Liverpool maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek. Liverpool Premier Lig’de oynadğı 5 maçı da kazanarak lider konumda bulunuyor. Napoli ise İtalya Ligi’nde 5. sırada yer alıyor. Peki Napoli Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek.

NAPOLİ LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı günü saat 22.00’de başlayacak olan Napoli Liverpool maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

NAPOLİ LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 18:27 | 17 Eylül 2019
liverpool Napoli
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