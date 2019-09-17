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Lyon ile Zenit yenişemedi
Şampiyonlar Ligi

Lyon ile Zenit yenişemedi

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış maçlarından olan Lyon-Zenit mücadelesinde takımlar sahadan birer puanla ayrıldı: 1-1.

17 Eylül 2019 22:24

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Lyon ile Zenit karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı: 1-1.

Başa baş geçen mücadelenin 41. dakikada Sardar Azmoun, Zenit’i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Lyon ise 51. dakikada Memphis’in penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı.

Geride kalan dakikalarda sonuç değişmezken takımlar Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sahadan birer puanla ayrıldı.

Fransız ekibi 2 Ekim’de Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Rus ekibi ise sahasında Benfica’yı konuk edecek.

Son güncelleme 22:24 | 17 Eylül 2019
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