Lyon ile Zenit yenişemedi

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Lyon ile Zenit karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı: 1-1.

Başa baş geçen mücadelenin 41. dakikada Sardar Azmoun, Zenit’i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Lyon ise 51. dakikada Memphis’in penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı.

Geride kalan dakikalarda sonuç değişmezken takımlar Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sahadan birer puanla ayrıldı.

Fransız ekibi 2 Ekim’de Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Rus ekibi ise sahasında Benfica’yı konuk edecek.