Inter, Slavia Prag’a puan kaptırarak başladı

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde 4. torbadan F Grubu'na düşen Prag'ın yöneticileri ekrana böyle yansımıştı. Barcelona, Dortmund ve Inter'in olduğu gruba düşünce Çek yönetici kendisinin tutamamış gülmüştü o anlar ise sosyal medyada viral oldu.