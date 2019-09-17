SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsrail'de şok seçim sonucu!
Foto Haber

Inter, Slavia Prag’a puan kaptırarak başladı

Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu grubundaki en zayıf rakibi Slavia Prag'a sahasında puan kaptırdı: 1-1.

17 Eylül 2019 21:57
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Inter ile Slavia Prag ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde 4. torbadan F Grubu'na düşen Prag'ın yöneticileri ekrana böyle yansımıştı. Barcelona, Dortmund ve Inter'in olduğu gruba düşünce Çek yönetici kendisinin tutamamış gülmüştü o anlar ise sosyal medyada viral oldu.
Ancak sahalar işler farklı gelişti! Prag ise Inter'i devirmeye çok yaklaştı ancak duraklama dakikalarında 3 puanı kaçırdı.
Barcelona ve Dortmund'un yer aldığı grupta İtalya ekibi beklemediği bir kayıp yaşadı. İlk yarıya baskın başlayan Inter, Prag kalecisi Kolar'ı geçemedi. Çek ekibi ise rakip kaledeki pozisyonları kolayca harcadı.
63. dakikada Olayinka ile 1-0 öne geçen Prag, Inter kalesinde bu gol sonrasında rahat pozisyonlar buldu ancak farkı açamadı.
Inter'in beraberlik golü ise 90+2'de Barella'dan geldi.
8 dakika uzatmanın oynandığı maçta Lukaku da son anlarda mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.
İtalyan ekibi 2 Ekim'de Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Slavia Prag ise aynı gün sahasında Dortmund'u konuk edecek.
Son güncelleme 22:47 | 17 Eylül 2019
İNTER şampiyonlar ligi Slavia Prag
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
21/09/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
4 4 12
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
4 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ