Inter, Slavia Prag’a puan kaptırarak başladı

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Inter ile Slavia Prag ile karşılaştı. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona ve Dortmund’un yer aldığı grupta İtalya ekibi beklemediği bir kayıp yaşadı. İlk yarıya baskın başlayan Inter, Prag kalecisi Kolar’ı geçemedi. Çek ekibi ise rakip kaledeki pozisyonları kolayca harcadı.

63. dakikada Olayinka ile 1-0 öne geçen Prag, Inter kalesinde bu gol sonrasında rahat pozisyonlar buldu ancak farkı açamadı.

Inter’in beraberlik golü ise 90+2’de Barella’dan geldi.

8 dakika uzatmanın oynandığı maçta Lukaku da son anlarda mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

İtalyan ekibi 2 Ekim’de Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Slavia Prag ise aynı gün sahasında Dortmund’u konuk edecek.