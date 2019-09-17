İngilizler’den flaş iddia! Cenk Tosun Katar yolunda…

Bu sezon İngiliz ekibi Everton ile Premier Lig’de henüz forma şansı bulamayan Milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili İngiliz basınında Katar’a transferi ile ilgili haberler çıkmaya başladı. SkySports’un haberine göre önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Everton’a çok büyük bir teklif yapacak olan Katar kulübü Al Gharafa, Cenk Tosun’a da 3 yıllık bir sözleşme önerecek.

28 yaşındaki golcü futbolcu, Everton’ın son olarak ligde oynadığı Bournemouth maçında da kadroya girememişti. Everton’ın Juventus’tan kadrosuna kattığı Moise Kean transferinden sonra Cenk Tosun’un takımda süre bulma şansı iyice azaldı. Cenk Tosun bu sezon sadece kupa mücadelesinde 16 dakika forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.

Cenk Tosun’u kadrosuna katmak isteye Al Gharafa’nın lig kullarına göre transfer dönemi 30 Eylül’de sona erecek.

Katar ekibi Al Gharafa’yı 2017-2018 sezonunda teknik direktör Bülent Uygun çalıştırmış ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’i de transfer etmişti.