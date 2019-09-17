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Guardiola’nın başı sakatlıkla dertte! John Stones da sakatlandı
Şampiyonlar Ligi

Guardiola’nın başı sakatlıkla dertte! John Stones da sakatlandı

Manchester City'de sakatlıklar kabus oldu! Guardiola'nın elindeki 3 stoperden ikisi sakatlandı. Laporte'tan sonra Stones da sakatlandı.

SKOR DIŞ HABER 17 Eylül 2019 18:24

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynayacakları Shakhtar Donetsk maçı öncesinde basının karşısına geçti.

İspanyol teknik adam, Aymeric Laporte’un ardından John Stones’un da sakatlandığını ve 4 ile 5 hafta takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Laporte’un sakatlığı sonrasında Norwich maçında sahaya ilk 11 çıkan İngiliz stoper, performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu ancak City’nin elinde sağlıklı stoper olarak Otamendi kaldı.

Guardiola, “Sadece bir tek stoper ile harika bir meydan okuma olacak. Sakat oyuncularımızın oynamadıkları için şikayetçi olamayız. Shakhtar maçında stoperde Fernandinho oynayacak” açıklamasını yaparken genç oyuncular Eric Garcia ile Taylor Harwood-Bellis’in A takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Son güncelleme 20:23 | 17 Eylül 2019
john stones Manchester City Pep Guardiola şampiyonlar ligi
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