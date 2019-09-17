Galatasaray’ın rakibi Club Brugge’den Diagne sorusuna cevap

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakiplerinden Club Brugge’ün teknik direktörü Philippe Clement, sarı-kırmızılı takımla oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

“ONLARA PUAN VERMEDEN UĞURLAMAK İSTİYORUZ”

Philippe Clement, Galatasaray maçında galibiyet hedefledirini belirtirken “Bu maçı kazanırsak, Galatasaray’ın üstünde bitirmek için büyük bir şans elde edebiliriz. Ama kaybedersek, Galatasaray’ı kovalamak zorunda kalırız. Bizim, Galatasaray maçını kazanmamız gerekiyor. Sonrasında önümüze bakacağız. Galatasaray’da da kaliteli oyuncular var. Ancak kendi silahlarımızla savaşacağız. Galatasaray’a karşı taktik çalışmamızı yaptık. Onlara puan vermeden buradan uğurlamak istiyoruz. Genç futbolcularımızla neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz.” dedi.

”DİAGNE MAÇA OLDUKÇA MOTİVE”

“Galatasaray’dan kiraladığınız Mbaye Diagne 11’de başlayacak mı?” sorusu üzerine Philippe Clement “Mbaye Diagne maça oldukça motive durumda. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz. Diagne’den özel bir bilgi istemedik. Diagne, sadece bir haftadır burada. Kondisyon olarak tam hazır değil ama üstünde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“OYUN PLANIMI ANLATAMAM DİNLİYORDUR”

“Galatasaray’a karşı nasıl bir oyun planını olacak?” sorusuna yada yanıt veren Celement “Oyun planımı anlatamam, meslektaşım da dinliyordur. Bu sezon Galatasaray’ın oynadığı tüm maçları izledim.” açıklamasını yaptı.

”EĞLENMEK İSTİYORUZ”

Galatasaray’ın bütçe olarak kendilerinden daha yukarıda olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, ”Real Madrid ve PSG bu grubun favorileri. Diğer iki takımın üzerinde gözüküyorlar. Galatasaray’ın bizden büyük bütçesi, büyük yıldızları var. Bu takımlarla mücadele edebilir gibi gözüküyorlar. Biz de elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm oyunculara karşı önlem almamız mümkün. Bu işi kendi yöntemimizle götürmek istiyoruz. Buraya gelene kadar ciddi mücadele gösterdik, iki ön eleme geçtik. Eğlenmek istiyoruz, eğlenceli şekilde mücadele etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

”SADECE FALCAO DEĞİL…”

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao’ya özel önlem almayacaklarını belirten Clement, son olarak ”Biz her zaman kolektif savunma yapmayı tercih eden bir takımız. Bir oyuncuyu sahanın her yerinde kovalayacak değiliz. Falcao’nun ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Galatasaray’da sadece Falcao değil, birçok yetenekli oyuncu var.” sözlerini kullandı.