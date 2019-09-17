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Galatasaray’ın Avrupa’daki yeni sponsoru belli oldu!
Galatasaray

Galatasaray’ın Avrupa’daki yeni sponsoru belli oldu!

Türk Hava Yolları, Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında oynayacağı maçların resmi forma sponsoru oldu.

17 Eylül 2019 12:18

Türk Hava Yolları, Galatasaray Futbol Takımı’nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

Son güncelleme 12:18 | 17 Eylül 2019
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