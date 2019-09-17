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Faruk Süren’den tarihi itiraf! ‘Riva işini beceremedik’
Galatasaray

Faruk Süren’den tarihi itiraf! ‘Riva işini beceremedik’

Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren, sarı- kırmızılı ekipte son günlerde en çok konuşulan konu olan Riva ve Florya projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2019 10:04

Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Emlak Konut ile yapılan ve Florya’dan taşınmayı gerektiren anlaşmanın feshinin gündeme gelmesini değerlendirdi.

Süren, “Birinci anlaşma Riva içindi ve ihalesi yapıldı. İkinci anlaşma Florya içindi ve yine ihalesi yapıldı. Buna karşılık bize 508 milyon liralık ödeme vaadi yapıldı. Bu kırdırıldı ve 342 milyon kasaya girdi. Riva arazisi kazanan müteahhide teslim edildi. Florya arazisi ise teslim edilemedi. Dursun Özbek de, Mustafa Cengiz de taşınmayı yetiştiremedi.” dedi.

Faruk Süren şöyle devam etti:

“Riva’da teslimat yapıldı ve inşaat başladı. İptali çok büyük problem yaratacağı için uzlaşma bekliyorum. Florya işini ise Özbek ve Cengiz yönetimleri organize edemedi. Beceremedik. Emlak Konut ve araziyi alan müteahhit ile anlaşmanız gerekir. Finansal organizasyonu bu yönetimin becereceğini düşünmüyorum.”

Son güncelleme 10:04 | 17 Eylül 2019
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