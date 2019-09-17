Evlere şenlik defans

F.BAHÇE golü attıktan sonra Ersun Hoca'nın hiç hesaplamadığı şeyler oldu. Taçtan gol yiyeceklerini, topu oyuna sokan stoperin ölümcül hata yapacağını, defansın göbeğine atılan topun ağlara gideceğini düşünememişti. Ersun Hoca kusura bakmasın ama gerçek stoperler kulübede oturuyorsa ve maçı sadece izlemekle yetiniyorsa bu mağlubiyet kaçınılmaz olur.

ALANYA'NIN dünkü galibiyetinde teknik direktörün katkısı büyük… Erol Hoca, F.Bahçe'yi iyi analiz etmiş olacak ki kanatlar yerine merkezden hücumlarla daha önceden bildiği zaafı iyi değerlendirdi. Alanya, Tolga'nın golünden sonra hiç telaş yapmadı. Taçtan gelen golde de Zanka'nın hatasında da Cisse bitiriciliğini konuşturdu. Fernandes'in golünde yine bir defans hatası sonucu belirledi.

HALİS Özkahya'nın F.Bahçe ile yıldızı bu gidişle hayatta barışmaz. Bence MHK'nın liderlik maçına onu ataması çok riskliydi. Alanyaspor'un kazandığı taç yerinden atılmadı diye Alanyaspor'a tekrarlattı ve beraberlik golü geldi. Kural; ‘Taç yerinden atılmazsa rakip takım yani Fenerbahçe atar' diyor. Bu hata sarı-lacivertlilerin gol yemesine neden olurken Alanya'yı da cesaretlendirdi.

ERSUN Yanal, liderlik hesapları yapıyordu ama olmadı. F.Bahçe teknik ekibi, oyuncularını toplayarak maçı tekrar izlemeli. Stoperde Jailson-Zanka ikilisi, sağ bekte Ozan, sol bekte sağ ayaklı Dirar ile yani devşirme oyuncularla deplasmanda zor kazanırsın.

ALTAY'IN, yediği ilk gol hanesine yazıldı. Zanka'ya, ‘Top bende' dese bu gol olmayacaktı. Bacak arası yediği gol iyi olmadı. Yan toplardaki zaafı ise düşündürücü…

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