Devşirmeyle bir yere kadar

Fizik kalite, oyun ve taktik anlamında sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe, Alanya'da kendi kendini yaktı. Ersun Yanal'ın mecburiyetten defansa hattına devşirdiği Jailson ve Ozan yaptıkları inanılmaz hatalarla maçın kopmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya iyi de başlamıştı üstelik. Alanyaspor, rakibinin üstüne gelmesini beklediği ilk yarıda kolay pozisyon şansı tanımıyordu ki Rodrigues'in sürati ve Kruse'nin klas pası sonrasında Tolga golü getirdi. Ancak Fenerbahçe'ye sezonun ilk mağlubiyetini tattıran bireysel hatalar bu dakikadan sonra bağıra bağıra geldi. Sürekli hatalı çıkışlar yapan kaleci Altay, Zanka'nın da büyük hatası sonrasında taçtan gol yedi! Kısacası defanstaki zincirleme hatalar pahalıya patladı, Fenerbahçe için güneşli günler parçalı bulutlu sonbahara yerini bıraktı.

EROL Bulut'la birlikte sezona üst perdeden bir giriş yapan lider Alanyaspor ise bunun tesadüf olmadığını gösterdi. Dakikalar ilerledikçe Alanya fizik olarak rakibini ezdi, oyun disiplininden de hiç kopmadı.

YANAL, stoper ikilisine sigorta olsun diye Gustavo'yu defansa yakın oynattı ama Brezilyalı hücuma yakın oynasa daha faydalı olabilirdi. Formda ve moralli Ozan Tufan'ı ise yerinden etmeye hiç gerek yoktu. Ozan'a da yazık oldu.

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