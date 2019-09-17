Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Tüm dünyanın gözü kulağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde… Şampiyonlar Ligi’nde UEFA’ya bağlı birinci liglerdeki takımlar mücadele ediyor. Türkiye’den ise Galatasaray ligde yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge deplasmanı öncesi kamp kadrosunu belirledi.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’de başlayacak mücadele beIN SPORTS’tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.”

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ: SLAVKO VİNCİC

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika’da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.