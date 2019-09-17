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Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Gözler Galatasaray'da, Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge'a konuk olacak. Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorusu merak ediliyor. Yarın oynanacak Şampiyolar Ligi Galatasaray Club Brugge maçı şifreli mi? İşte detaylar...

17 Eylül 2019 08:57

Galatasaray’ın Club Brugge karşısında galibiyet arayacağı maç için artık saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup maçlarında heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk grup maçını Belçika’nın Club Brugge takımıyla yapacak. Peki Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Åampiyonlar Ligi baÅlÄ±yor: Club Brugge Galatasaray maÃ§Ä± ne zaman?

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Son güncelleme 08:57 | 17 Eylül 2019
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