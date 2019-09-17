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Canlı izle: Lyon Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Canlı izle: Lyon Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi başladı. Bu akşam Fransa'nın temsilcisi Olympique Lyon ile Rusya'nın temsilcisi Zenit karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Lyon Zenit maçı hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki Lyon Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

17 Eylül 2019 20:25

Olympique Lyon ile Zenit maçı bu akşam TSİ 19.55’te başladı. Maç Bein Sports 2’de canlı olarak izlenebiliyor. Olympique Lyon ile Zenit daha önce 3. kez karşılaştılar ve iki maçı da Rusya kazanmıştı. İşte Lyon Zenit maçı canlı izleme linki…

LYON ZENİT CANLI İZLE

17 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

19.55 Inter (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) – Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) – Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) – Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) – Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

Son güncelleme 20:25 | 17 Eylül 2019
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi lyon zenit
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