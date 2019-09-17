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Canlı izle: Inter Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Canlı izle: Inter Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi büyük bir heyecanla başladı. Bu akşam Inter Slavia ile Prag, karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecanla Şampiyonlar Ligi'ni bekleyen futbolseverler maç hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki Inter Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte merak edilen maçın ayrıntıları...

17 Eylül 2019 20:49

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları başlıyor. F grubunda mücadele eden Inter Slavia ile Prag karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu Inter Slavia Prag maçı 17 Eylül Salı (bugün) saat 19.55’te başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

INTER SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı:

19.55 Inter (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) – Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) – Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) – Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) – Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) – Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) – Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) – Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)

Son güncelleme 20:49 | 17 Eylül 2019
Inter Slavia prag şampiyonlar ligi
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