Canlı izle: Inter Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları başlıyor. F grubunda mücadele eden Inter Slavia ile Prag karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu Inter Slavia Prag maçı 17 Eylül Salı (bugün) saat 19.55’te başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

INTER SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı:

19.55 Inter (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) – Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) – Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) – Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) – Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) – Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) – Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) – Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)