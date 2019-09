Brugge’e dikkat!

CLUB Brugge kendi liginde her zaman zirveye oynayan bir ekip. Özellikle maç başı 14 şut girişimi ile kaleyi yoklamayı çok seven bir takım. Topu rakibe vermek istemeyen, kaptırdığında hemen baskıya başlayan görüntüleri dikkat çekiyor. Belçika Ligi'nde duran top taktikleriyle ünlüler. Eski Liverpool kalecisi Mignolet, kaptanları Vormer, tatlı sert oyunu seven Vanaken ve driplingleriyle ön plana çıkan Okereke, dikkat çeken oyuncuları. Diagne oynarsa nasıl bir performans gösterir merak ediyorum doğrusu.

Nasıl bir kent ?

BU kente ikinci yolculuğum. Orta çağdan kalma mimarisi çok etkileyici. Çikolatayı seviyorsanız yaşadınız! Kanalları, dantel işleme sanatı ile Belçika'nın en dikkat çeken turistik merkezi olan bu kente karayolu ile başkent Brüksel'den 1 saat 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Buraya ayrıca ‘Kuzeyin Venedik'i diyorlar.

Belçika polisi

BRUGGE'DE Agatha Christie romanlarının akıllı, nazik dedektifi Belçikalı Hercule Poirot gibi polisler yok. Stat etrafına biletiniz yoksa hiç gitmeyin. Polis konuşurken ses tonunuzu yükseltmeyin. Akşam caddelerde bağırıp çağırmanız halinde gözaltına alınabilirsiniz. Kentte özellikle maç günleri polis hiç sempatik değil ve sıfır tolerans gösteriyor.

Ne yenir-içilir?

BURASI birçok Belçikalı'ya göre lezzet kokan bir şehirdir. Deniz ürünleri içinde midyeyi şiddetle tavsiye ederim. Waffle, sıcak çikolata, et çeşitleri, patatesin muhteşem sunumu, sizi mutlu edecektir eminim.

Farrell ve In Bruges

İRLANDALI sinemacı Martin McDonagh'ın yazıp yönettiği, senaryo dalında Oscar adayı olan, tamamı bu kentte çekilen ‘In Bruges' filminde ünlü aktör Colin Farrell, başrolde etkileyici bir performans göstermişti. Bu film sayesinde kente dünyanın dört bir yanından turist akını oldu. Sinema yine etkisini göstermişti.

Yazarın Diğer Yazıları