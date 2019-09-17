Beşiktaş’ta Enzo Roco sakatlandı! Sağ kasık adalesinde zorlama…

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanı başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.

Çalışmaya sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmazken, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas çalışmaları yapılırken, çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla çalışma sona erdi.

Beşiktaş yarın saat 13.00’te özel uçakla Bratislava’ya gidecek ve son taktik idmanını TSİ 20.00’de maçın oynanacağı Narodny Stadı’nda yapacak. Abdullah Avcı, TSİ 19.30’da maç öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak.