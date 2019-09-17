Bayram Malkan çeyrek finalde

Rusya’da süren Erkekler Dünya Boks Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Bayram Malkan, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın dokuzuncu gününde üç milli sporcu ringe çıktı.

Organizasyonda 81 kiloda mücadele eden Bayram Malkan, Alman rakibi Ibragim Bazuev’i mağlup ederek çeyrek finale çıktı

69 kiloda Necat Ekinci Kübalı Roniel Iglesias Sotolongo’ya, 52 kiloda Batuhan Çiftçi de Hint boksör Amit’e mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Dünya Şampiyonası’nda yoluna devam eden tek milli sporcu olan Bayram Malkan, çeyrek final müsabakasına yarın çıkacak.