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Antalyasporlu Gelson Dala’nın acı günü
Antalyaspor

Antalyasporlu Gelson Dala’nın acı günü

Antalyaspor Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala için başsağlığı mesajı yayınladı.

17 Eylül 2019 12:08

Antalyaspor’un Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Angola uyruklu futbolcu Gelson Dala’nın annesi Azente Muondo (63) yaşamını yitirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Jacinto Muondo Gelson Dala’nın annesini kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Azente Muondo’nun vefatı nedeniyle başta oyuncumuz Gelson Dala olmak üzere ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Son güncelleme 12:08 | 17 Eylül 2019
Antalyaspor Gelson Dala
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