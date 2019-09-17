Adis Jahovic’ten 8 maçta 6 gol

Başarılı futbolcu Süper Lig ve Avrupa'da forma giydiği 8 karşılaşmada 6 gol kaydederek beklentileri boşa çıkarmadı. 32 yaşındaki Makedon futbolcu ligin 4. haftasında deplasmandaki Ankaragücü maçında perdeyi açan golü kaydederek galibiyette pay sahibi oldu.

4 haftası geride kalan Süper Lig'de toplamda 3 gole ulaşan Jahovic, gol krallığı yarışında da olacağının mesajını verdi. Jahovic, bu sezonki resmi müsabakalarda ise toplam 6 gole imza attı. Golcü futbolcu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpija ile oynanan maçlarda 2 kez ağları sarsarken, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Partizan maçında ise 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

Attığı gollerde fırsatçılığını ön plana çıkaran Jahovic ligde ise Başakşehir, A.Alanyaspor ve Ankaragücü ağlarına 1'er gol göndererek zorlu müsabakaları boş geçmedi.