Zlatan Ibrahimovic’in gecesi! 9 gollü maça damga vurdu

Amerikan Profesyonel Futbol Ligi’nde (MLS) İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic’in formasını giydiği Los Angeles Galaxy, sahasında Kansas City’yi konuk etti. Los Angeles Galaxy’nin 7-2 kazandığı maçta hat-trick yapan Zlatan Ibrahimovic, geceye damga vurdu.

Sezonun ikinci hat-trick’ini yapan Zlatan Ibrahimovic, bu sezonki gol sayısı 26 yaptı.

Karşılaşmaya konuk ekip Kansas City iyi başladı. Felipe Gutierrez’in şık golüyle 24. dakikada öne geçen Kansas City’ye yanıt, Zlatan Ibrhimovic’ten geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen İsveçli yıldızın vuruşunu, kaleci Melia kurtardı. Dönen topu tamamlayan Zlatan Ibrahimovic, 32. dakikada takımına beraberliği getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Los Angeles Galaxy, 48. dakikada Corona ile öne geçti. Bu golden 3 dakikada sonra Zlatan Ibrahimovic, 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada 69. dakika oynanırken Antuna, Los Angeles Galaxy’nin 4. golünü ağlara bıraktı. Maçın 77 ve 79. dakikalarında sahneye çıkan Lletget, peş peşe attığı iki golle farkı açtı. Zlatan Ibrahimovic, 85. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak, Los Angeles Galaxy’nin 7-1 öne geçmesini sağladı. Maçın sonucu 86. dakikada attığı golle Gutierrez belirledi.

Mücadeleyi 7-2 kazanan Los Angeles Galaxy, puanını 45 yaparak Batı Konferansı’nda 5. sıraya yükseldi. Kansas City ise 37. puanla 9. sırada kaldı.