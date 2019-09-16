Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Ivanildo Fernandes yaklaşık 1 ay yok…

Spor Toto Süper Lig’in 4.haftasında oynanan Trabzonspor Gençlerbirliği maçında sakatlanarak maça devam edemeyen Portekizli 23 yaşındaki stoper Ivanildo sahalardan 2-4 hafta arasında uzak kalacak. Bordo mavili kulüpte daha önce menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve ayak tarak kemiği kırılan Ekuban’ın ardından şimdi de Ivanildo takımdan ayrı kalacak. İşte bordo mavili kulüpten yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Ivanildo Gençlerbirliği maçında sahayı sedye ile terketmişti…