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Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Ivanildo Fernandes yaklaşık 1 ay yok…
Trabzonspor

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Ivanildo Fernandes yaklaşık 1 ay yok…

Trabzonspor 2-2 berabere biren Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ivanildo Fernandes'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Trabzonspor'da 2 haftada tam 4 futbolcu sakatlandı.

16 Eylül 2019 17:58

Spor Toto Süper Lig’in 4.haftasında oynanan Trabzonspor Gençlerbirliği maçında sakatlanarak maça devam edemeyen Portekizli 23 yaşındaki stoper Ivanildo sahalardan 2-4 hafta arasında uzak kalacak. Bordo mavili kulüpte daha önce menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve ayak tarak kemiği kırılan Ekuban’ın ardından şimdi de Ivanildo takımdan ayrı kalacak. İşte bordo mavili kulüpten yapılan açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Ivanildo Gençlerbirliği maçında sahayı sedye ile terketmişti…

Son güncelleme 18:00 | 16 Eylül 2019
Gençlerbirliği Ivanildo Fernandes sakatlık
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