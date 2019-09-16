Trabzon ağır yaralı

Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ne karşı önemli iki yıldızı Abdülkadir ve Ekuban'dan yoksun olmasına rağmen oynadığı futbol ve özellikle ikinci yarıda girdiği gol pozisyonlarıyla galibiyeti hak etti ancak rakibin hızlı ataklarına yanıt veremeyince sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sahada daha çok pas yapan, oyunun kontrolünü elinde tutan, sağ kanattan Pereira'nın etkili ataklarıyla gol bulmaya çalışan bir Trabzonspor vardı. Sol bekte Novak her zamanki gibi pozisyonları çok iyi sezdi. Ceza sahasında gol pozisyonuna giren belki de Avrupa'nın en iyi sol bek oyuncularından biri olduğunu söyleyebiliriz. Attığı gol, girdiği gol pozisyonları bunu kanıtlamaktadır. Trabzonspor'un en büyük dezavantajı ise rakibin kontrataklarını önlemede başarısız olmasıdır. Gençlerbirliği karşısında da bunun sıkıntısı yaşandı. Ayrıca forvet hattında Nwakaeme ve Sörloth 65. dakikadan sonra tamamıyla oyundan düştü, kondisyon olarak güçsüz kaldılar ve takıma katkı sağlayamadılar.

Orta sahada Obi Mikel ise performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Obi Mikel bu temposuyla ve hızıyla Trabzonspor'a hiçbir katkı sağlayamaz.

Trabzonspor’un kadro rotasyonu çok dar, oyuncuların omzuna lig maratonunda çok fazla yük düşecek. Sturridge'in bir an önce formuna kavuşup rotasyona dahil olması gerekiyor. Trabzonspor'un ona çok ihtiyacı var. Bordo-mavili futbolcular sakatlıklardan korunmak için kendine çok iyi bakmalı ve iyi dinlenmeli.

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