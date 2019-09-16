SON DAKİKA Trabzonspor’a bir şok daha! Ekuban’ın dönüş tarihi…

Süper Lig’de Gençlerbirliği beraberliği ile sahasında iki puan bırakan Trabzonspor’a bir kötü haber de yıldız futbolcusu CalebEkuban’dan geldi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Ekuban’ın sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgi verildi. İtalya’da başarılı bir ameliyat geçiren Ekuban’ın yaklaşık 2 ay sahalarda uzak kalacağı açıklandı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Ekuban, ligde ve Avrupa’da çıktığı 7 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor’da, Almanya’da menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür’ün de 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.