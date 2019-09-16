Son dakika! Milli güreşçimiz Cenk İldem’den bronz madalya

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk, turnuvayı madalya ile kapatırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılma hakkı elde etti. Mücadelenin ilk setini 1-0 önde kapatan Cenk, ikinci sette aldığı puanlarla karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk madalyayı kazanan güreşçimiz oldu.

İşte sporcumuzun dünya üçüncülüğüne ulaştığı anlar…

Dünya Güreş Şampiyonası’nda Cenk İldem, Gürcü rakibini yenerek bronz madalya elde etti. İşte sporcumuzun dünya üçüncülüğüne ulaştığı anlar… pic.twitter.com/iDuaV39sA9 — TRT Spor (@trtspor) September 16, 2019

Bir Olimpiyat kotası da Rıza Kayaalp’ten!

Olimpiyat madalyalı sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg çeyrek final mücadelesinde Gürcistan adına yarışan Iakobi Kajaia’yı 5-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle yoluna devam eden Kayaalp, aynı zamanda Olimpiyat kotası kazanarak Tokyo 2020 için yerini ayırttı. Ardından yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşılaşan Milli güreşçimiz 4-1’lik skorla minderden ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşacak Rıza Kayaalp, müsabakayı kazandığı takdirdi tarihte 4 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olacak.

Bir Olimpiyat kotası da Rıza Kayaalp’ten! Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil -130kg çeyrek final maçında Gürcü rakibi I. Kajaia’yı 5-1 yenen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi ve #Tokyo2020 kotası kazandı Tebrikler Rıza pic.twitter.com/rpc6161ZSq — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) September 16, 2019

Bir başka güreşçimiz Cenk İldem grekoromen stil 97 kg repesajda İranlı Mohammadhadi Saravi’yi 7-5’le geçti ve bronz madalya maçına kalmayı başardı. İldem, bu galibiyetle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitme hakkı kazanan bir başka Milli güreşçimiz oldu. Cenk İldem madalya müsabakasında ise Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı mağlup ederek dünya 3. oldu.

Cenk İldem 3. kez Olimpiyatlarda! Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda -97kg Grekoromen stilde yarışan milli güreşçimiz Cenk İldem, repesajda İranlı rakibi M.Saravi'yi 7-5 yenerek bronz madalya maçına kaldı ve #Tokyo2020 kotasını kazandı. Tebrikler Cenk! pic.twitter.com/1w9tw2Jlrw — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) September 16, 2019

Kazankistan’da düzenlenen şampiyona 22 Eylül’de sona erecek.