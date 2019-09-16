SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP Sözcüsü Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi
Son dakika! Milli güreşçimiz Cenk İldem’den bronz madalya
Diğer Sporlar

Son dakika! Milli güreşçimiz Cenk İldem’den bronz madalya

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda yoluna devam eden iki sporcumuz, Rıza Kayaalp ve Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatı için kota kazanmayı başardı. 97 kilo grekoromende mücadele eden Cenk İldem, Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

16 Eylül 2019 16:51

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesine çıkan Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Cenk, turnuvayı madalya ile kapatırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılma hakkı elde etti. Mücadelenin ilk setini 1-0 önde kapatan Cenk, ikinci sette aldığı puanlarla karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk madalyayı kazanan güreşçimiz oldu.

İşte sporcumuzun dünya üçüncülüğüne ulaştığı anlar…

Bir Olimpiyat kotası da Rıza Kayaalp’ten!

Olimpiyat madalyalı sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg çeyrek final mücadelesinde Gürcistan adına yarışan Iakobi Kajaia’yı 5-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle yoluna devam eden Kayaalp, aynı zamanda Olimpiyat kotası kazanarak Tokyo 2020 için yerini ayırttı. Ardından yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşılaşan Milli güreşçimiz 4-1’lik skorla minderden ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaşacak Rıza Kayaalp, müsabakayı kazandığı takdirdi tarihte 4 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olacak.

Bir başka güreşçimiz Cenk İldem grekoromen stil 97 kg repesajda İranlı Mohammadhadi Saravi’yi 7-5’le geçti ve bronz madalya maçına kalmayı başardı. İldem, bu galibiyetle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitme hakkı kazanan bir başka Milli güreşçimiz oldu. Cenk İldem madalya müsabakasında ise Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı mağlup ederek dünya 3. oldu.

Kazankistan’da düzenlenen şampiyona 22 Eylül’de sona erecek.

Son güncelleme 16:57 | 16 Eylül 2019
Cenk İldem Dünya Güreş Şampiyonası kazakistan Rıza Kayaalp
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:00
-
Fenerbahçe
Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ