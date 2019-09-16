Şampiyonlar Ligi’nin “kralı” Ronaldo

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu, Manchester United’da 2007-2008, Real Madrid’de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı. Ronaldo’nun ardından 6 kez gol kralı olan Barcelonalı Lionel Messi yer aldı. Arjantinli yıldız Messi, 2014-2015’te Ronaldo ile paylaştığı unvanı, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında da elde etti.

Bayern Münih’te Alman Gerd Müller 4, Benfica’da Portekizli Eusebio, Olympique Marsilya’da Fransız Jean-Pierre Papin ve Manchester United’da Hollandalı Ruud van Nistelrooy 3’er defa “Devler Ligi”nde gol krallığına ulaştı.

TÜM ZAMANLARIN EN GOLCÜSÜ RONALDO

Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 162 maçta 126 gol kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.

Ronaldo’yu 135 maçta 112 gol bulan Barcelona’dan Messi takip etti. İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN RONALDO

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

EN ÇOK FORMA GİYEN CASILLAS

Şampiyonlar Ligi’nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, İspanyol kaleci Iker Casillas zirvede bulunuyor. Turnuvanın grup aşamasından itibaren Real Madrid ve Porto formalarıyla 177 maça çıkan Casillas’ı, 162 karşılaşmada mücadele eden Ronaldo takip ediyor.

Eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla üçüncü sırada yer alıyor.

EN KÖTÜ REKORLARDAN BİRİ BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş’ın, 6 Kasım 2007’de deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İngiltere’nin Liverpool takımına 8-0 yenilmesi, organizasyonun en farklı sonuçlarından biri olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 mağlup ayrıldı ve bu sonuç Şampiyonlar Ligi’nin en farklı yenilgisi oldu.

2015-2016 sezonunda İspanya’nın Real Madrid takımına 8-0 kaybeden İsveç’in Malmö ekibi de rekoru, Beşiktaş ile paylaşıyor.

2016-2017 sezonunda Dinamo Kiev’e, 2000-2001 sezonunda da Leeds United’a 6-0 yenilen Beşiktaş’ın aldığı bu sonuçlar da Şampiyonlar Ligi’nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı.

İngiltere’den Arsenal’ın Çekya’dan Slavia Prag’ı, İtalya’dan Juventus’un Yunanistan’dan Olympiakos’u, Fransa’dan Olympique Marsilya’nın Slovakya’dan Zilina’yı, Almanya’dan Bayern Münih’in İsviçre’den Basel ve Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk’i, İspanya’dan Valencia’nın Belçika’dan Genk’i, Shakhtar Donetsk’in ise Belarus’tan BATE Borisov’u 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi’nin en farklı galibiyetleri arasına girdi.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN MESSI VE ADRIANO

Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ve Shakhtar Donetsk’te oynadığı dönemde Brezilyalı Luiz Adriano, Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta en çok gol atan oyuncular olmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın 2011-2012 sezonu 2. turunda Almanya’nın Bayer Leverkusen takımını 7-1 yendiği karşılaşmada Messi ve 2014-2015 sezonunda Shakhtar Donetsk’in BATE’yi 7-0 mağlup ettiği grup mücadelesinde Luiz Adriano, kaydettikleri 5’er golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahimovic bir maçta attıkları 4’er golle, bu alanda ikinci sırayı paylaştı. Messi, bir maçta attığı 5 golün yanı sıra 2009-2010 sezonunda Arsenal’a karşı 4 gol atmayı da başardı.

EN HIZLI GOL MAKAAY’DAN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı. Makaay, Bayern Münih’in 7 Mart 2007’de Real Madrid’i 2-1 yendiği maçın henüz 10.12’nci saniyesinde turnuvanın en hızlı golünü kaydetti.

EN HIZLI HAT-TRICK

Ligde en hızlı ”hat trick”i Fransa’nın Olympique Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı. Gomis, 7 Aralık 2011’de Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak en hızlı ”hat trick” yapan futbolcu oldu.

Bu alandaki bir önceki rekor ise Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell’a aitti. Newell, 6 Aralık 1995’te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol atmıştı.

EN ÇOK HAT-TRICK YAPAN MESSI VE RONALDO

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde en çok “hat trick” yapan futbolcu unvanını paylaşıyor.

Messi ve Ronaldo 8’er kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez ve Brezilyalı Luiz Adriano da 3’er kez “hat trick” yaptı.

EN GENÇ GOL ATAN İSİM

En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997’de Rosenborg-Olympiakos maçında Yunan ekibi adına fileleri havalandıran Peter Ofori-Quaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü.

Hırvat futbolcu Mateo Kovacic de Dinamo Zagreb formasıyla 2011’de Olympique Lyon’a 7-1 yenildikleri maçta 17 yaş, 216 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti.

EN YAŞLI GOLCÜ TOTTI

Şampiyonlar Ligi’nin en yaşlı gol atan oyuncusu, Roma’nın eski futbolcusu Francesco Totti oldu. İtalyan oyuncu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.

Totti’nin ardından Manchester United’ın eski futbolcusu Ryan Giggs yer aldı. Galli oyuncu, 14 Eylül 2011’de oynanan ve 1-1 sona eren Benfica maçında gol attığında 37 yaşından 290 gün almıştı.

SEEDORF ÜÇ FARKLI KULÜPTE 4 KUPA KAZANDI

Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu unvanına sahip. Seedorf, 1995’te Ajax, 1998’de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.

İLK GOL AMOKACHI’DEN

Şampiyon Kulüpler Kupası’nın 1992’de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Belçika’nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova’yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk golüne de imza atmış oldu.

Yüzüncü gol, Barcelona’da Romario’dan, bininci gol PSV’de Dmitri Khokhlov’dan, 2 bininci gol Boavista’da Erwin Sanchez’den, 3 bininci gol Juventus’ta David Trezeguet’den, 4 bininci gol Liverpool’da Peter Crouch’tan, 5 bininci gol Benfica’da Luisao’dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund’da Mario Götze’den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain’de Angel Di Maria’dan geldi.