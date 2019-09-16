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Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte Devler Ligi’nde haftanın fikstürü…
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte Devler Ligi’nde haftanın fikstürü…

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Haftanın iki günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Salı ve Çarşamba akşamları canlı yayınlanacak. Peki bu hafta hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür...

16 Eylül 2019 21:20

UEFA Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray ilk mücadelesini Club Bruugge ile deplasmanda oynayacak. Mücadele 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’de başlayacak. 17 Eylül Salı günü ise en çok dikkat çeken Şampiyonlar Ligi maçı Napoli ile Liverpool arasından oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Eylül Salı:

19.55 Inter (İtalya) – Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) – Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) – Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) – Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) – Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) – Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) – Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) – Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) – Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)

Son güncelleme 21:20 | 16 Eylül 2019
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