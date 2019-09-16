Salih Uçan: ‘Fenerbahçe’ye karşı oynamak…’

Süper Lig’de dördüncü hafta Alanyaspor’un konuğu Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçla sona ererken, 4’te 4 yaparak zirveyi koruyan Alanyaspor’da forma giyen Salih Uçan maçı değerlendirdi. Salih Uçan, “Zor bir maç olacağı kesindi. Birinci ile ikinci oynadı. Geriye düştük ama ilk yarı bitmeden beraberliği yakalamak çok iyi oldu. İkinci yarıya daha moralli çıktık. Yetenekli takımız. Skora etki edecek çözümler bulabiliyoruz. 4’te4 oldu, keyfimiz yerinde” dedi.

Salih Uçan, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı oynamanın zorluğunu, “Fenerbahçe’ye karşı Roma’da hazırlık maçında oynamıştım. Buca’da da oynadım. Fenerbahçe’ye karşı mücadele etmek her zaman zordur. Fenerbahçe ile beraber şampiyonluk kazandım. Türkiye Kupası kazandım. Avrupa Ligi’nde yarı final oynadım. Fenerbahçe taraftarı benim için beste yaptı. Çok güzel anılarım oldu orada” sözleriyle aktardı. Rıdvan Dilmen: Uçuyoruz, kaçıyoruz diyor! Hadi Galatasaray`a karşı oyna... Süper Lig`de 4.haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor`a 3-1 mağlup oldu. Namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe`yi değerlendiren Dilmen, ``Sol bek yedeğin bile yokken alacağın adam Luiz Gustavo mu olur?`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku