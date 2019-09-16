Prens Abdullah Sheffield United’ın geri kalanını da satın aldı

Premier League’in yeni ekiplerinden Sheffield United’ın takım sahibi Kevin McCabe, yüksek mahkeme tarafından çıkan karara göre takım hisselerinin yüzde 50’sini elinden çıkarmak durumunda kaldı. Bu gelişme sonrası kulübün ortak başkanı Prens Abdullah bin Musa’ad, McCabe ile girdiği çekişmeyi kazandı ve kulübün geri kalanını da satın alarak Sheffield United’ın yeni başkanı oldu.

Britanya basınına göre ikili 2017’de kulübün tamamını satın alma yarışına girmiş ve birlikte 20 aylık bir dava sürecine girdi. Davalar devam ederken Championship’te ligi 2. sırada tamamlayan Sheffield, Premier League’e yükselmeyi başarmıştı.

Dava sürecinin sonuçlanmasıyla kulüpten bugün bir açıklama geldi.

Statement in full pic.twitter.com/B9B0NwbHDo — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 16, 2019

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud’un oğlu olan Prens Abdullah, 2013 senesinde League One’da yer alan kulübün hisselerinin yüzde 50’sini satın almış ve Premier League hedefi gerçekleştirmek için ciddi yatırım desteği getirmişti.