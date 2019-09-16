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Prens Abdullah Sheffield United’ın geri kalanını da satın aldı
İngiltere Premier Lig

Prens Abdullah Sheffield United’ın geri kalanını da satın aldı

Premier League kulüplerinden Sheffield United'ın yeni sahibi Prens Abdullah oldu. 2013'te kulüp hisselerinin yarısını satın alan iş adamı, Kevin McCabe'den hisslerin kalanını da satın alarak kulübün sahibi oldu.

SKOR DIŞ HABER 16 Eylül 2019 18:40

Premier League’in yeni ekiplerinden Sheffield United’ın takım sahibi Kevin McCabe, yüksek mahkeme tarafından çıkan karara göre takım hisselerinin yüzde 50’sini elinden çıkarmak durumunda kaldı. Bu gelişme sonrası kulübün ortak başkanı Prens Abdullah bin Musa’ad, McCabe ile girdiği çekişmeyi kazandı ve kulübün geri kalanını da satın alarak Sheffield United’ın yeni başkanı oldu.

Britanya basınına göre ikili 2017’de kulübün tamamını satın alma yarışına girmiş ve birlikte 20 aylık bir dava sürecine girdi. Davalar devam ederken Championship’te ligi 2. sırada tamamlayan Sheffield, Premier League’e yükselmeyi başarmıştı.

Dava sürecinin sonuçlanmasıyla kulüpten bugün bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el-Suud’un oğlu olan Prens Abdullah, 2013 senesinde League One’da yer alan kulübün hisselerinin yüzde 50’sini satın almış ve Premier League hedefi gerçekleştirmek için ciddi yatırım desteği getirmişti.

Son güncelleme 18:40 | 16 Eylül 2019
İngiltere Premier League Sheffield United
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