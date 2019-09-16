Milli güreşçilerden Olimpiyat kotası

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan’da devam ediyor. Milli sporcularımız kazandıkları başarılarla Olimpiyat kotası kazanarak Tokyo 2020’de kendilerine yer buluyorlar.

Olimpiyat madalyalı sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil -130 kg çeyrek final mücadelesinde Gürcistan adına yarışan Iakobi Kajaia’yı 5-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle yoluna devam eden Kayaalp, aynı zamanda Olimpiyat kotası kazanarak Tokyo 2020 için yerini ayırttı.

Bir Olimpiyat kotası da Rıza Kayaalp’ten! Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil -130kg çeyrek final maçında Gürcü rakibi I. Kajaia’yı 5-1 yenen milli güreşçimiz Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi ve #Tokyo2020 kotası kazandı Tebrikler Rıza pic.twitter.com/rpc6161ZSq — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) September 16, 2019

Bir başka güreşçimiz Cenk İldem grekoromen stil – 97 kg repesajda İranlı Mohammadhadi Saravi’yi 7-5’le geçti ve bronz madalya maçına kalmayı başardı. İldem, bu galibiyetle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitme hakkı kazanan bir başka Milli güreşçimiz oldu.

Kazankistan’da düzenlenen şampiyona 22 Eylül’de sona erecek.