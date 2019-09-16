SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... AKP'de istifalar arttı: Yanılmışız, Allah affetsin
Milli güreşçilerden Olimpiyat kotası
Diğer Sporlar

Milli güreşçilerden Olimpiyat kotası

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda yoluna devam eden iki sporcumuz, Rıza Kayaalp ve Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatı için kota kazanmayı başardı.

16 Eylül 2019 13:42

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan’da devam ediyor. Milli sporcularımız kazandıkları başarılarla Olimpiyat kotası kazanarak Tokyo 2020’de kendilerine yer buluyorlar.

Olimpiyat madalyalı sporcumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil -130 kg çeyrek final mücadelesinde Gürcistan adına yarışan Iakobi Kajaia’yı 5-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle yoluna devam eden Kayaalp, aynı zamanda Olimpiyat kotası kazanarak Tokyo 2020 için yerini ayırttı.

Bir başka güreşçimiz Cenk İldem grekoromen stil – 97 kg repesajda İranlı Mohammadhadi Saravi’yi 7-5’le geçti ve bronz madalya maçına kalmayı başardı. İldem, bu galibiyetle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitme hakkı kazanan bir başka Milli güreşçimiz oldu.

Kazankistan’da düzenlenen şampiyona 22 Eylül’de sona erecek.

Son güncelleme 14:03 | 16 Eylül 2019
Cenk İldem güreş Rıza Kayaalp Tokyo 2020
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:00
-
Fenerbahçe
Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ