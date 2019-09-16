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Mete Kalkavan’a sert tepki: Derdiniz nedir? Yazıklar olsun be!
Trabzonspor

Mete Kalkavan’a sert tepki: Derdiniz nedir? Yazıklar olsun be!

Sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile berabere kalan Trabzonspor'da İkinci Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

16 Eylül 2019 07:30

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor seyircisi önünde 2 kez öne geçtiği maçta Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Bordo mavililerin yediği ikinci gol öncesi yaşananlar gecenin en çok tartışılan olayı oldu. Trabzonspor ikinci başkanı Ertuğrul Doğan Gençlerbirliği'nin attığı ikinci gol öncesi Sturridge'e yapılan hareketin faul olduğunu söyleyerek maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan çok tartışılan ve VAR'da incelenmeyen pozisyon için, ”Mazeretlere sığınmadan söylüyorum! Rakibin golünden önce şu faülü vermeyen Kalkavan ve VAR'daki hakemler! Sizin Trabzonspor ile derdiniz nedir? Bu VAR niye var! Bu VAR Trabzonspor olunca niye yok oluyor! Bir takımın kaderiyle oynamaya hakkını size kim veriyor? Yazıklar olsun be!” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 07:31 | 16 Eylül 2019
mete kalkavan trabzonspor
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