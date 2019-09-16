Mehmet Demirkol “Lige adını veriyorsun, şampiyonluklarını saymıyorsun!”

Mehmet Demirkol BeIN SPORT 1’de yayınlanan Manşet programında gündemi değerlendirdi. Nihat Özdemir ile Ali Koç buluşmasını üzerinde sayılmayan lig şampiyonluklarına değinen ünlü yorumcu şunları söyledi:

“Fenerbahçe’nin bir tezi var; ‘1959 öncesi şampiyonluklar da sayılsın ve bizim 29 şampiyonluğumuz olsun.’ Ali Koç da bir gazete küpürü vermiş Nihat Özdemir’e. Gazetede, ‘En çok şampiyon olan takım Fenerbahçe’ yazıyor. Bu gazete küpürü, tezi anlatıyor. Eğer, Nihat Özdemir görüyorsa ne yazdığını, görmemiş olabilir de hediye olduğu için, şu bilinmezlik içinde, Fenerbahçe’nin tezi var, kabul görmüş bir şey değil. Ne olduğunu görüp bu fotoğrafı çektiriyorsan, ‘Fenerbahçe’nin tezine destek veriyorum’ demektir. Bu anlama yorulabilir. Ben olsam, ‘Yahu Ali Bey, şu anın işi değil bu. Bu konu konuşulsun. Teşekkür ederiz.’ der, fotoğrafı çektirmem.”

LİGE ADINI VERİYORSUN, ŞAMPİYONLUKLARINI SAYMIYORSUN

“2000 ya da 2001 yılıydı. Tamer Bağlan bir yazı yazmıştı. Radikal Futbol’a kapaktan koymuştuk. Kimin kaç kez şampiyon olduğundan bana ne? Benim için önemli değil o. Benim tezim şu; Süleyman Seba’nın adı verildi mi bu lige, Turgay Şeren, Lefter Küçükandonyadis? Fakat, sen bu isimlerin şampiyonluklarını saymıyorsun. Lige adını veriyorsun, şampiyonluklarını saymıyorsun. Olur mu öyle şey!”

“Diyorlar ki, ‘3 tane maçla şampiyonluk vardı o dönem.’ Ankara Demirspor’un şampiyonluğunu diyorlar. Genoa’nın 4 maçla İtalya şampiyonluğu var. Onu sayıyor, sen niye saymıyorsun? ‘Burada böyle değil.’, merak etme orada da öyle değildi. İtalya’nın tamamı katılmıyordu o lige. Bir organizasyon yapıldı, birisi şampiyon oldu, bitti.”

“O zaman şöyle yapalım. Trabzonspor kaç yılında kuruldu, 1967. Ondan öncesini saymayın o zaman. Niye Trabzonspor’un hakkını yiyorsun, o zaman. Adam olmadığı ligde nasıl şampiyon olsun. Sayma o zaman. Hadi buyrun! Olur mu öyle şey ya. Bir şampiyon varsa sayın. O 29’la olmuş, öbürü 39. Beni ilgilendirmez.”

“Süleyman Seba’nın şampiyonluğunu sayacaksın kardeşim. Sen ne hakla saymıyorsun? Adını veriyorsun sezona. Süleyman Baba, Süleyman Baba, eyvallah. Allah rahmet eylesin ama şampiyonluğunu saymıyorum. Allah allah! Ne güzel. Olmaz öyle şey. Fakat, bu fotoğrafı vermem. Önce konuyla ilgili kararları veririm. Bir senede 2 şampiyon var. Spor tarihçileri bir araya gelir. İnsanları da ikna ederler hep beraber. Bu tip şeylerin kararlarını onlar verir. Oturduğun yerden veremezsin bu kararı.”