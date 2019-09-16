Manchester United, de Gea ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier League takımlarından Manchester United, İspanyol kalecisi David de Gea ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

2017/2018 sezonundaki performansıyla dünyanın en iyi kalecisi tartışmalarına giren, başta Real Madrid olmak üzere birçok talibi olan de Gea, 2011’de katıldığı Kırmızı Şeytanlar’la 367 maça çıktı.

Takımıyla beraber Premier League, FA Cup, League Cup ve Avrupa Ligi’ni kazanan 28 yaşındaki eldiven “Buraya geldiğimde 350 maçın üzerinde maça çıkacağımı tahmin bile etmemiştim. Şimdi geleceğimi netleştirdim. Takımıma yardım etmek ve tekrar kupalar kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Takımın teknik direktörü olan bir başka Manchester United’lı Ole Gunnar Solskjaer ” David’in takımla uzun süreli bir birlikteliğe imza atmasından dolayı çok mutluyum. O dünyanın en iyisi olduğunu herkese göstermişti. Manchester United’ı hakettiği yerlere tekrar ulaştırabilmek için yaptığımız planlarda David’in hayati bir yeri bulunuyor” dedi.