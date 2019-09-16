SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Doç Dr. Bülent Özmen'den İstanbul için korkutan açıklama: Silivri'den Tuzla'ya...
Manchester United, de Gea ile sözleşme uzattı
İngiltere Premier Lig

Manchester United, de Gea ile sözleşme uzattı

Premier League ekiplerinden Manchester United, İspanyol kaleci David de Gea ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 16 Eylül 2019 17:41

İngiltere Premier League takımlarından Manchester United, İspanyol kalecisi David de Gea ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

2017/2018 sezonundaki performansıyla dünyanın en iyi kalecisi tartışmalarına giren, başta Real Madrid olmak üzere birçok talibi olan de Gea, 2011’de katıldığı Kırmızı Şeytanlar’la 367 maça çıktı.

Takımıyla beraber Premier League, FA Cup, League Cup ve Avrupa Ligi’ni kazanan 28 yaşındaki eldiven “Buraya geldiğimde 350 maçın üzerinde maça çıkacağımı tahmin bile etmemiştim. Şimdi geleceğimi netleştirdim. Takımıma yardım etmek ve tekrar kupalar kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Takımın teknik direktörü olan bir başka Manchester United’lı Ole Gunnar Solskjaer ” David’in takımla uzun süreli bir birlikteliğe imza atmasından dolayı çok mutluyum. O dünyanın en iyisi olduğunu herkese göstermişti. Manchester United’ı hakettiği yerlere tekrar ulaştırabilmek için yaptığımız planlarda David’in hayati bir yeri bulunuyor” dedi.

Son güncelleme 19:28 | 16 Eylül 2019
David de Gea İngiltere Premier League manchester united Ole Gunnar Solskjaer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Fenerbahçe
Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
3 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ