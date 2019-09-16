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Juventus taraftar gruplarına operasyon!
İtalya Serie A

Juventus taraftar gruplarına operasyon!

Juventus'un taraftar grubu liderleri, Allianz Stadı'ndaki tribünlerden şantajla bilet elde etmek, haraç alma, kara para aklamaya yönelik suç örgütü kurmaktan gözaltına alındı.

16 Eylül 2019 14:33

İtalyan emniyeti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un taraftar grubu liderlerini çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İtalyan emniyetinin özel soruşturma ve operasyon birimi DIGOS’un, Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Juventus'un taraftar grubu olarak bilinen “Drughi”, “Viking”, “Nucleo 1985” gibi grupların liderlerini gözaltına aldığı belirtildi.

Taraftar gruplarının liderlerinin, Juventus kulübü yetkililerine şantaj yaparak stattan bilet temin etmekten, haraç almaya ve kara para aklamaya yönelik suç örgütü kurmaktan gözaltına alındıkları ifade edildi. Taraftar gruplarının liderlerinin, Juventus'un stadı Allianz Arena’nın güney kale arkası tribünü başta olmak üzere statta hakimiyet kurma çabasında oldukları ve bu nedenle yöneticilere şantaj yaptıkları aktarıldı.

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Söz konusu soruşturma, Juventus'un 2017/2018 sezonu sonunda kulüpten ayrıcalık isteyen bazı taraftar gruplarına yönelik suç duyurusunda bulunmasıyla başlamıştı.

Son güncelleme 14:33 | 16 Eylül 2019
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