İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce borç yükleri dolayısıyla ligden çekilme kararı aldı. Yönetimin aldığı bu radikal kararda kulübün borç yükünün giderilememesi ve altından kalkılamayacak seviyeye ulaşmasının etkili olduğu belirtildi.

İBB’den kulübün ligden çekilmesi ile ilgili olarak SÖZCÜ’ye yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ”İBB olarak amatör sporlara ve genç sporculara önem veriyoruz.Bunun büyük bir maliyeti var.İBB'nin parasını profesyonel oyunculara vermek yerine tesis kurmak alt yapı sporcularına destek olmak için harcayacağız.”

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçilmişti.