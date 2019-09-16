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Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe niye yenildi diye konuşacaklar!
Alanyaspor

Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe niye yenildi diye konuşacaklar!

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: ''Yorumcular Fenerbahçe niye yenildi diye konuşacaklar. Alanyaspor'u konuşmayacaklar biliyorum'' dedi.

16 Eylül 2019 22:55

Süper Lig’de 4’te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da başkan Hasan Çavuşoğlu 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi. 

İŞTE HASAN ÇAVUŞOĞLU’NUN MAÇTAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:

”Sezon başı iyi bir kamp geçirdik. Oyuncular kazandırdık takımımıza. 4’te 4 yaptık. Bu önemli ama bundan sonrası da önemli. Tabii Fenerbahçe’yi yenmek kolay değil hocamızı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Yorumcular Fenerbahçe niye yenildi diye konuşacaklar. Alanyaspor’u konuşmayacaklar biliyorum ama olsun.

”OZAN TUFAN İLE GURUR DUYUYORUM”

Bundan sonraki maçlara da galibiyet için çıkacağız. Lideriz ama daha 30 hafta var çok da büyütülecek bir şey yok. Ben Ozan Tufan ile gurur duyuyorum. Buraya geldiğinde konuştuğumuz şuydu; ‘yeniden Milli Takım’a, futbola döneceksin’ dedik.

4’te 4 yapmakla bitmiyor. Daha 30 maç var. Bundan sonra daha kontrollü, daha emin adımlarla gitmek gerekiyor. Daha 30 maç var, daha hiçbir şey değiliz yani. Önümüzdeki maçlarda iyi futbolumuzu sürdürmek istiyoruz.”

Son güncelleme 22:55 | 16 Eylül 2019
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Hasan Çavuşoğlu
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4 2 7
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