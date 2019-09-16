Göztepe 10. takım oldu

Süper Lig’de ilk 4 haftada gol atamayan tek takım konumundaki Göztepe, lig tarihinde ilk 4 maçında gol sevinci yaşayamayan 10. takım oldu.

Lige 1-0’lık Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, ikinci haftada Beşiktaş’a 3-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor ve dün de Çaykur Rizespor’la golsüz berabere kaldı. Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen ve ilk 4 maçta gol atamayan Göztepe, ligde gol atamayan tek ekip konumunda yer aldı.

GÖZTEPE GİBİ GOL ATAMAYANLAR

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 4 maçlar itibarıyla Süper Lig geçmişinde gol atamayan 10. ekip oldu.

Zonguldakspor’un iki kez gol atamadan başladığı ligde 1959-1960 sezonunda Adalet, 1960-1961’de Feriköy, 1962-1963’te Altınordu, çıktıkları ilk 4 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı. 1974 1975’te Zonguldakspor, 1976-1977’de Samsunspor, 1978-1979’da MKE Kırıkkalespor, 1981-1982’de Zonguldakspor ile Eskişehirspor, 2001-2002’de Malatyaspor ve 2005-2006’da ise Gençlerbirliği ilk 4 haftada gol atamamıştı.

Bu ekipler içinde sezon başında en uzun süre gol atamayan ekip konumundaki Eskişehirspor, 1981-1982’de ilk 7 maçında gol kaydedemedi.

GÖZTEPE’DEN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

Ligin ilk 4 haftalık periyodunda, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 28. kez mücadele ettiği ligde 1968-1969, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarının ardından 5. kez ilk 4 haftayı galibiyet alamadan tamamladı.

Göztepe, 1974-1975’te ilk 13 hafta galibiyete ulaşamamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadığı 1968-1969’da 4. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yapmıştı. Göztepe, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarında bu yıl olduğu gibi ilk 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.