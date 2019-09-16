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Gheorghe Hagi’den 10 numara açıklaması!
Galatasaray

Gheorghe Hagi’den 10 numara açıklaması!

Romanya'da Viitorul takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi önemli açıklamalarda bulundu. Hagi kendisine yöneletilen soruya '10 numaraya biraz saygı gösterin' dedi.

16 Eylül 2019 14:22

Romanya Ligi’nde Viitorul takımının teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray’ın unutulmaz ismi Gheorghe Hagi, Romanya’da açıklamalarda bulundu.

Gheorghe Hagi’ye ”Galatasaray tarihinin en iyi oyuncusu sen misin?” diye sorulurken Romanyalı efsane isim şöyle cevap verdi;

”Sanırım Romanya’da çok uzun süre kaldığım için bana çok alıştınız ve hangi seviyede olduğumu unuttunuz. Romanya tarihindeki önemli anlar aklınıza gelince ara ara kiminle konuştuğunuzu hatırlıyorsunuz. Bence tüm Romanyalılar benim oynadığım zamandan çok mutluydu.”

”10 NUMARAYI HERKES GİYEMEZ”

Romanya milli takımında 10 numara formaya artık saygı duyulmadığını belirten Hagi, ”Günün birinde tekrar büyük seviyelere geleceğiz ve tekrar gerçek bir 10 numaramız olacak. 10 numarayı rastgele birine veremezsiniz. Son zamanlarda bunu görüyorum ve çok üzülüyorum. 10 numaraya biraz saygı gösterin! Çünkü bu çok önemli bir rol, maçın kaderini değiştiren bir formadır bu. Her maç 10 numara giyen oyuncu değişiyor. Böyle olmaz…” sözlerini kullandı.

Son güncelleme 14:22 | 16 Eylül 2019
galatasaray Gheorghe Hagi romanya
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