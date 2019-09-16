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Falcao bereketi! ‘A’ harfi kalmadı
Galatasaray

Falcao bereketi! ‘A’ harfi kalmadı

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, GS Store mağazalarında 'A' harfinin bitmesine neden oldu.

16 Eylül 2019 08:49

Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, eşine pek rastlanmayacak bir olayın kahramanı oldu. Galatasaray taraftarları Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Radamel Falcao’nun forması için GS Store mağazalarına akın etti. Yaşanan yoğun ilgi sonrasında ‘A' harfi tükendiğinden taraftarlar, formalarının sırtlarına ‘Falcao' yazdıramadı.

GS Store’lara şimdi A harfi nakliyatı yapılıyor.

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Radamel Falcao transferi sonrası Galatasaray formalarına da ilgi arttı. Toplam 102 bin forma satan Galatasaray, dört büyükler arasında ilk sırada yer aldı. Falcao için satışa çıkarılan özel tişört ve atkılarla birlikte yaklaşık 200 bin ürün satıldı.

Son güncelleme 08:55 | 16 Eylül 2019
falcao galatasaray
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