Falcao bereketi! ‘A’ harfi kalmadı

Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, eşine pek rastlanmayacak bir olayın kahramanı oldu. Galatasaray taraftarları Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Radamel Falcao’nun forması için GS Store mağazalarına akın etti. Yaşanan yoğun ilgi sonrasında ‘A' harfi tükendiğinden taraftarlar, formalarının sırtlarına ‘Falcao' yazdıramadı.

GS Store’lara şimdi A harfi nakliyatı yapılıyor.

Younes Belhanda`dan Galatasaray taraftarlarına teşekkür Galatasaray`ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, geçirdiği ameliyatın ardından kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Radamel Falcao transferi sonrası Galatasaray formalarına da ilgi arttı. Toplam 102 bin forma satan Galatasaray, dört büyükler arasında ilk sırada yer aldı. Falcao için satışa çıkarılan özel tişört ve atkılarla birlikte yaklaşık 200 bin ürün satıldı.